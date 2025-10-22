ПрофитОткрыть счет
Ангелина Степанова
Российский рынок

Банк России обяжет эмитентов раскрывать данные о программе мотивации в отчете

ЦБ намерен обязать публичные компании раскрывать параметры программы мотивации в своих отчетах, пишет Frank Media со ссылкой на сообщение главы департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой.

По ее словам, это нужно, чтобы акционерам не приходилось искать информацию в разных информагентствах.

«Если в компании есть программа мотивации, то в отчете эмитента раскрывать вот такие-то параметры программы мотивации. То есть определить параметры программы мотивации, которые при наличии такой программы в компании должны раскрываться», — заявила Абашеева.

Регулятор планирует подготовить рекомендации, где будут описаны стандартизированные условия программы мотивации менеджмента. Как отмечает Абашеева, их еще планируется обсудить с участниками рынка.

