ЦБ: количество операций через СБП увеличилось на 30% в годовом выражении

В III квартале этого года через Систему быстрых платежей (СБП) пользователи ежедневно делали порядка 35 млн переводов и 15 млн раз оплачивали покупки. В совокупности это почти на 30% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении ЦБ.

«При этом в сентябре суточное количество операций достигало 64,5 млн. Это рекордный показатель за все время наблюдений», — отмечает Банк России.

По данным регулятора, в сутки через СБП проходит около 50 млн транзакций.

Всего с июля по сентябрь 2025 г. граждане и компании воспользовались СБП 4,6 млрд раз, сделав переводы и оплатив покупки на общую сумму 26,5 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и сумма операций увеличились в 1,3 раза.

«Переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в СБП. В III квартале 2025 года в СБП было совершено 3,2 млрд переводов на сумму 23,6 трлн рублей. По сравнению с тем же кварталом прошлого года граждане стали переводить в 1,2 раза чаще», — пишет также регулятор.

В прошлом квартале через СБП совершено 63 млн переводов юрлиц гражданам на сумму 531 млрд руб. Сюда входят, например, страховые выплаты, выплаты от брокеров, кешбэк и прочее.

По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года количество таких операций увеличилось в 1,7 раза, а сумма — в 1,5 раза, уточняется в тексте.

БКС Мир инвестиций