ЦБ готов ввести ограничения для директоров, покинувших компанию без причины

ЦБ РФ предлагает обсудить идею ограничения повторного избрания в советы директоров для тех участников, которые немотивированно их покинули, передает Frank Media заявление первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина на форуме Московской биржи.

Чистюхин напомнил, что в разгар кризиса иностранные директора российских компаний покидали советы по политическим причинам и на фоне санкций.

«Теперь нет иностранцев, на которых мы опирались, но есть наши российские. Нужно, наверное, системно восстанавливать цикл формирования кадров. Сегодня у нас есть несколько частных реестров [независимых директоров], но для широкого сообщества, они не доступны», — объяснил представитель ЦБ.

По словам Чистюхина, регулятор планирует ввести ограничения для лиц, покинувших состав совета без уважительной причины, при этом не факт, что в таком случае кандидат сможет попасть туда в будущем.

