Tesla или триллион: Маск ставит ультиматум

Tesla рискует потерять генерального директора Илона Маска, если не одобрит пакет выплат в размере $1 трлн, пишет CNBC со ссылкой на заявление председателя совета директоров Робин Денхолм.

Без Маска Tesla может существенно потерять в стоимости, подчеркнула она. Нынешний генеральный директор играет ключевую роль в будущем производителя электромобилей, поскольку он уделяет много внимания автономному вождению и созданию человекоподобных роботов Optimus.

Решение о выплате акционеры компании должны принять до 5 ноября включительно.

В последнее время ряд организаций выступили против выплат Илону Маску. В частности, так поступила крупнейшая в мире консалтинговая фирма по корпоративному управлению Institutional Shareholder Services, которая рекомендовала акционерам Tesla проголосовать против предложенного пакета вознаграждений, заявив, что он «не оправдан».

На прошлой неделе группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей запустила веб-сайт Take Back Tesla, чтобы выступить против выплаты в $1 трлн. По их мнению, Маск поддерживает правые политические движения и теории заговора, что наносит ущерб бренду.

В начале сентября совет директоров Tesla предложил генеральному директору Илону Маску новый контракт на 10 лет, который предусматривает пакет вознаграждений общей стоимостью в $1 трлн.

БКС Мир инвестиций