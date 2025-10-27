ПрофитОткрыть счет
А
Ангелина Степанова
Российский рынок

Telegram запустил торговлю токенизированными американскими акциями

Telegram дал пользователям возможность покупать и продавать токенизированные акции американских компаний с использованием внутреннего криптокошелька, пишут РБК Инвестиции со ссылкой на сообщение мессенджера.

В частности, владельцы криптокошелька Crypto Wallet смогут торговать акциями крупнейших компаний США. Акции и паи фондов доступны для них в разделе «Акции и Фонды», уточняется в сообщении.

Ранее Telegram сообщал, что доступ к финансовому рынку США стал возможен благодаря партнерству с американской криптовалютной биржей Kraken и платформой Backed Finance.

