Т2 установит биотерминалы для идентификации абонентов

Оператор мобильной связи Т2 установит биотерминалы в салонах по всей стране — это нужно для идентификации иностранных граждан при продажах сим-карт в России, пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании.

В частности, до конца года Т2 планирует установить соответствующее оборудование в 300 салонах связи, а к концу I квартала 2026 г. — увеличить их число до 1000.

Зачем это нужно?

С 1 января 2025 г. иностранцы могут оформить сим-карты в России только по биометрии. Полученные же до 2025 г. необходимо было переоформить по биометрии до 1 июля 2025 текущего года.

Как это работает?

Такой терминал является новым продуктом, интегрированным с порталом Госуслуг и Единой биометрической системой, и позволяет пройти проверку за несколько минут. Для подключения потребуется подтвержденный аккаунт на Госуслугах и сданная биометрия.

