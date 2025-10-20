Судебные приставы будут передавать данные о гражданах в БКИ

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает Федеральную службу судебных приставов (ФССП) передавать бюро кредитных историй (БКИ) сведения об исполнительных производствах в отношении граждан и организаций, пишет Интерфакс со ссылкой на документы.

Принятие данных поправок позволит сделать информацию о долгах граждан более полной, что позволит кредиторам точнее оценивать риски заемщиков.

Сейчас приставы могут передавать в БКИ информацию о долгах граждан по алиментам, оплате жилья, коммунальных услуг и связи. Бюро кредитных историй имеет техническую возможность получать эти сведения напрямую из базы данных ФССП через систему межведомственного электронного взаимодействия, однако действующее законодательство не обязывает запрашивать эту информацию.

Законопроект обязывает БКИ самостоятельно получать из базы данных приставов сведения обо всех исполнительных производствах должников, включая суммы, взыскателей, основания, дату окончания или прекращения производства. ФССП будет обязана обеспечить бюро кредитных историй технический доступ к этим данным через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Включение данных в кредитную историю будет происходить без согласия должника, однако он сможет оспорить сведения, полученные из базы приставов, если они ошибочны.

БКС Мир инвестиций