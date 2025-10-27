Ставка по комбинированной льготной ипотеке будет определяться рыночными условиями и может быть снижена, говорится на сайте Минфина РФ. При этом количество рефинансирований не ограничено.

При оформлении таких кредитов банки по сумме больше 12 млн руб. для столичных регионов или 6 млн руб. для других регионов могли устанавливать рыночные ставки. Теперь Банк России постепенно снижает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке понижаются.

«Граждане, которые оформляли комбинированный кредит (по льготной ставке в пределах установленного лимита и по рыночной сверх него), теперь могут снизить ставку. Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено», — говорится в сообщении.

Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

Кроме того, приняты меры по сохранению текущих темпов выдачи банками кредитов по сниженным ставкам: до конца 2025 г. останется повышенный размер возмещения кредиторам. Со следующего года, добавили в Минфине, размер возмещения по льготным программам устанавливается на едином уровне — это позволит обеспечить выдачу в необходимом объеме как по многоквартирным домам, так и по ИЖС.

БКС Мир инвестиций