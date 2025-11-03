Старт дня. Уверенный рост в начале основной сессии

В деталях

Рынок акций начинает основную сессию понедельника в уверенном полюсе, продолжая отскок, стартовавший на прошлой неделе от минимумов 2025 г. Индекс МосБиржи прибавляет более 1,5% и штурмует промежуточное сопротивление на 2570 п.

Поддержку оказывают рост цен на нефть и ряд заявлений президента США. Дональд Трамп в интервью CBS News сообщил, что украинский конфликт может быть вскоре урегулирован, поскольку Россия хочет торговать с США. Он также заявил, что не намерен отправлять ракеты «Томагавк» Украине.

В топе лидеров среди голубых фишек нефтегазовые компании — Татнефть, Роснефть и НОВАТЭК. Продолжают подъем фавориты прошлой недели — бумаги Яндекса. Из менее ликвидных бумаг вверх устремились акции ПИК, АФК Система, ВК и Мечела.

Лидеры

Аутсайдеры

Индекс гособлигаций RGBI после паузы в рабочую субботу продолжил подъем и приближается к 116 п.

Рубль укрепляется: пара CNY/RUB просела к 11,28 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,7.

Нефть поднялась на 0,7%, до $65,2 за баррель марки Brent.

В фокусе

Внимание сфокусировано на геополитике как главном факторе неопределенности, который и мешает рынку восстановиться, пусть и при медленном, но смягчении монетарных условий.

Фундаментально: мультипликатор Р/Е Индекса МосБиржи дрейфует в диапазоне 4,0–4,4х в зависимости от новостной геополитической повестки. Дисконт к историческим средним составляет 30%.

Технически: Индекс IMOEX2 во вторник начал отскок от своих минимумов текущего года на 2431 п., он был прерван в пятницу. Локальный откат начался в районе 2570 п. — это первое сопротивление на пути восстановления, и его пробой откроет дорогу к 2600, а скорее даже к 2650. Поддержка сейчас расположена на круглой отметке 2500.

