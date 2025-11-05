Старт дня. Откат от недельных максимумов

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии среды снижается после восстановления предыдущих дней от годовых минимумов.

Рынок продолжает реагировать на геополитические заявления, отдельные корпоративные новости, но в целом не находит аргументов для активного продолжения подъема.

От дивидендов очистились акции ОГК-2, которые теряют больше дивдоходности. Долгосрочный взгляд на бумагу аналитики БКС сохраняют «Негативный».

Тяжеловесные акции Сбера и Газпрома снижаются на 0,8%, ЛУКОЙЛ дешевеет на 1,2%.

Сегодня ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

Полюс и Акрон проведут заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

На валютном рынке рубль теряет больше процента против юаня. Курс CNY/RUB возвращается ближе к 11,3 после субботней просадки.

Индекс гособлигаций RGBI превысил отметку 116 п.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent снижается на 0,1%, около $64,3 за баррель. Индекс S&P 500 во вторник упал на 1,17%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 торгуется в красной зоне. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.

В фокусе

Первые торговые дни ноября ознаменовались ростом на рынке акций при существенном спаде активности. В субботу обороты не дотянули до 18 млрд руб. за утреннюю, дневную и вечернюю сессии по акциям индекса МосБиржи, а в понедельник выросли до 26 млрд руб. Это самые низкие уровни в текущем году.

Геополитическая неопределенность, высокие процентные ставки и сильный рубль по-прежнему удерживают инвесторов от активных действий.

Тем не менее рынок постепенно восстанавливается. В составе индекса в понедельник все акции закрыли день в плюсе. Бенчмарк поднимался выше 2570 пунктов, обновив максимумы с 24 октября. Есть шансы на движение к следующим целям на 2600 и 2650. Ближайшая поддержка остается на уровне 2500.

От минимумов октября индекс прибавил 5,8%, но до перекупленности еще далеко.

