Старт дня. Индекс МосБиржи держится у максимумов месяца

Индекс МосБиржи сегодня растет относительно закрытия основных торгов в пятницу на фоне позитивных ожиданий по анонсированной встрече президентов США и России. Бенчмарк держится немногим ниже месячного максимума, достигнутого в выходные на уровне 2767.

Акции Газпрома и Сбербанка растут на 1,5% и 1,3%. Акции ЛУКОЙЛа прибавляют 1%.

Бумаги ЕвроТранса и «Мать и дитя» очистились от дивидендов.

Утром Европлан опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. Реакция в акциях позитивная.

Юань торгуется выше 11,4.

Индекс гособлигаций RGBI поднялся к 116,3 п. Рисков повышения ключевой ставки сейчас нет, но монетарная пауза на пятничном заседании ЦБ возможна на фоне роста налогов и все еще повышенной инфляции. Впрочем, на неделе еще выйдут данные по инфляционным ожиданиям, динамику которых регулятор, безусловно, учтет в октябрьском решении.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent падает на 0,8%, около $60,7 за баррель. Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 продолжает рост. Азиатские индексы преимущественно в плюсе.

Индекс МосБиржи резко меняет направление — на прошлой неделе был пролив на годовые минимумы и уход ниже трехлетней динамической линии поддержки. На минимуме были у 2520 п. Но сработал паттерн октября 2022 г. — вновь ложный маневр вниз и быстрый выкуп. Аптренд восстановлен. На выходных бенчмарк уже отметился на 2767 п., или +10% со дна за две сессии, включая рабочую субботу.

На рынок вернулись обороты — объемы на максимумах лета. Активность трейдеров повышается по мере подъема рынка.

Разворот негативного сентимента вызван изменчивой геополитикой — страхи снизились после переговоров президентов РФ и США. На рынке ждут встречи лидеров в Будапеште. Ожидания снижения конфликтности выталкивают рисковые активы вверх, их риск-премия сужается. Такой сильный отскок индекса был вызван подавленными оценками и превалированием коротких позиций — спекулянтам пришлось быстро крыть шорты. Конечно, все может вновь измениться, но пока приподнятые ожидания правят биржевой бал.

