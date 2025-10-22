Старт дня. Акции дешевеют после отскока на вечерке

В деталях

Индекс МосБиржи снижается относительно закрытия вечерней сессии, но в плюсе к основной. Рынок остается во власти геополитических новостей и в ожидании пятничного заседания Банка России.

Тяжеловесные акции Газпрома, Сбера, ЛУКОЙЛа дешевеют в пределах 0,8%.

Лучше рынка выглядят акции Группы Астра. Подрастают Аренадата, Софтлайн, Группа Позитив, продолжая отыгрывать вчерашние заявления Минфина о том, что ведомство рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения.

Лидеры:

Дешевеют:

Юань обновляет двухнедельные максимумы. Курс CNY/RUB приближается к 11,5.

Индекс гособлигаций RGBI в небольшом минусе.

Сегодня ожидаем блок важной макростатистики. Росстат опубликует данные по недельной потребительской инфляции в РФ, о промышленном производстве в январе-сентябре, о производственной инфляции в сентябре.

Банк России представит оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»

Внешний фон

Декабрьский фьючерс на нефть Brent растет на 1,7%, около $62,3 за баррель. Индекс S&P 500 во вторник вырос на 0%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 растет. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.

В фокусе

Индекс МосБиржи во вторник сорвался вниз — падение началось с открытия, из-под 2750 п. бенчмарк к вечеру прогулялся к 2610 п., волатильность по экстремумам более 5%. На закрытии сессии — 2662 п., или -3%. Экстремально волатильно. Обороты подскочили до 130 млрд руб., больше половины всего объема пришлось на вечерку — 76 млрд руб. Экспрессивные торги на фоне сложного информационного фона.

На прошлой неделе было ралли на +10% с годового дна и стремительное возвращение индекса в рамки долгосрочного аптренда. На этапе подъема уперлись в важное сопротивление 2750 п. И вот очередной эмоциональный пролив.

В международных СМИ муссируется тема отмены саммита президентов РФ и США. Однако представители МИД и чиновники экономического блока заявляют об искаженной информации — слишком много вбросов. Власти Венгрии продолжают подготовку и называют сообщения в западных СМИ об отмене встречи в Будапеште фейками. Дональд Трамп обещал подробности через два дня.

Вот в таком информационном шуме и приходится торговать. Правда, аномальная волатильность не для всех. Активные трейдеры с высокой толерантностью к риску могут зарабатывать спекулятивно с соблюдением жесткого риск-менеджмента. А вот инвесторам стоит многое пропускать мимо и ориентироваться на фундаментальную долгосрочную оценку индекса — 3300 п. плюс дивиденды. Есть условный диверсифицированный портфель акций из различных отраслей.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций