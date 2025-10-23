Срочный рынок. Сомнительный результат Tesla

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду упали на 0,53% и 0,93% соответственно. Russell 2000 потерял 1,48%.

4 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Энергетический лидировал (+1,28%), а промышленный отставал (-1,3%).

В среду рынок упал на фоне распродажи технологических компаний после более слабых, чем ожидалось, результатов Netflix. После закрытия торгов Tesla разочаровала отчетом за III квартал, несмотря на первый рост выручки за девять месяцев. IBM превзошла прогнозы, но акции компании начали распродаваться после подъема более чем на 30% в этом году.

Закрытие правительства США стало вторым по масштабам в истории, и конца этому не видно. Биткойн снова упал ниже $110 тыс., в то время как золото пыталось восстановиться.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.

Американские индексы на открытии снижаются.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,72%.

В Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва. В его рамках ЦК партии определил основные экономические, политические и социальные цели на ближайшие 5 лет.

Основной акцент сделан на развитии технологий и промышленности в условиях обострения торговых отношений с США. Предугадывая дальнейшие трудности в торговом взаимодействии с Штатами, Китай стремится к самодостаточности.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже снижается. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,35%.

Банк Японии озабочен чрезмерным ростом японского фондового рынка и считает его перегретым в связи с активным наплывом хедж-фондов. Вербальная интервенция подействовала, в четверг индекс Nikkei 225 скорректировался, однако среднесрочный тренд остается восходящим.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) приостановило падение, вероятно, на фоне отмены встречи между президентами США и России, а также в связи с введением новых санкции в отношении РФ. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4122 за унцию, +1,7%.

• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно декабрьскому контракту, торгуется по $65,2 за баррель, +4,3%.

Снижение запасов EIA в среду и санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти позитивно повлияли на котировки нефти.

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г., на перестрахование подержанных российских судов и самолетов, на операции с пятью российскими банками, а также ограничения в отношении 117 судов «теневого флота».

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,4%.

Сегодня ждем публикацию еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус подразумевает +78 bcf, усредненная оценка опрошенных аналитиков — +81 bcf. Ожидания рынка выше консенсуса, что может привести к медвежьему сюрпризу и началу движения к указанным целям коррекции.

Криптовалютный рынок

Крипторынок остается под давлением. Котировки эфириума находятся недалеко от локальных минимумов, которые активно обороняют покупатели. Сентимент понемногу выравнивается, однако общая нервозность рынка пока высока.

На фоне недавнего падения рынка его чрезмерная перекупленность была снята. Возможно обновление минимумов прошлой недели вследствие нарастания нервозности на рынке и повышения общего уровня страха, согласно сентимент-метрикам. Тем не менее соотношение риска к прибыли становится все более привлекательным.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,4%.

Биткойн торгуется в районt $109 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 0,07%.

Эфириум торгуется на уровне $3846.

Отчетность Tesla. Сомнительный результат

После закрытия основных торгов акции Tesla упали. Выручка электромобильного гиганта за квартал составила $28 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году. Скорректированная прибыль снизилась на 31%, до 50 центов на акцию, что ниже прогнозов, ожидавших снижения на 24%. Отчет изначально не сулил больших перспектив для акций, которые сильно зависят от прогнозов.

Операционная прибыль в квартале упала на целых 40%. Компания заявила, что «трудноизмеримое влияние» торговли и изменения в продажах углеродных кредитов негативно сказались на чистой прибыли. Продажи последних упали на 44%, до $417 млн. Снижение прибыли произошло на фоне роста продаж автомобилей почти до 500 тыс., что является рекордным показателем.

Валовая прибыль энергетического бизнеса Tesla выросла на 44% до $1,1 млрд. По выручке продажи электроэнергии и выбросов углекислого газа в совокупности приносят почти $4 млрд по сравнению с $21 млрд в автомобильном секторе за квартал. Компания позиционирует себя как технологическую, продвигающую свои цели в области беспилотного вождения и нового сервиса роботакси, но «услуги и прочие доходы» приносят лишь $3,5 млрд.

Tesla высоко оценила расширение сервиса роботакси в Остине и заливе Сан-Франциско, но не упомянула о доходах, которые приносят эти сервисы.

Компания провела телефонную конференцию, посвященную финансовым результатам. В ее рамках Маск заявил, что Tesla является лидером в области внедрения ИИ в реальном мире. По его словам, люди недооценивают шок, который наступит, когда обновления программного обеспечения превратят автомобили Tesla в полностью беспилотные. Однако он не уточнил, когда это произойдет.

Маск заявил, что надеется запустить роботакси в восьми мегаполисах к концу года. В заключение выступления он заявил, что Full Self-Driving помогает ему «представить мир без бедности», после чего акции упали еще больше.

