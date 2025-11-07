Срочный рынок. Потеря потерь, или Ненси Пелоси собирается на пенсию

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 1,12% и 1,90% соответственно. Russell 2000 потерял 1,77%.

2 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне: энергетический лидировал (+0,97%), а дискреционных услуг — отставал (-2,31%).

Появившиеся в среду данные по занятости были хорошими, однако в четверг сменились плохими — другой частный работодатель сообщил, что в октябре было на 183% больше увольнений, чем месяцем ранее. Рынки упали. Согласно отчету, октябрь стал худшим за 20 лет, а казначейские облигации выросли.

Нэнси Пелоси заявила, что выходит на пенсию в следующем году — это станет большой потерей для инвесторов в рост, отслеживающих ее сделки.

Инвестиции в ИИ и технологии упали на фоне хороших отчетов Arm и Qualcomm, столкнувшихся с безумными ожиданиями. Администрация Трампа заявила, что не будет никакой финансовой помощи для ИИ.

Сегодня 38-й день приостановки работы правительства. Тысячи рейсов будут отменены. Администрация Трампа утверждает, что имеет право вводить чрезвычайные пошлины на что угодно в любое время. Верховный суд США пока не верит в это. Если импортные пошлины за последние шесть месяцев отменят — кто знает, что будет с ценами на акции и торговыми сделками. Администрация также сократила цены на препараты для похудения.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.

Американские индексы на премаркете снижаются.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,8%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял 0,92%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,21%.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам Инвестировать Дисклеймер

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) растет в цене. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $4003 за унцию, +0,3%.

• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно январскому контракту, торгуется по $63,8 за баррель, +0,7%.

Саудовская Аравия в четверг снизила цену на основной сорт нефти для поставок в Азию в следующем месяце до самого низкого уровня за 11 месяцев. Решение Saudi Aramco уменьшить цену на легкую нефть марки Arab на $1,2 за баррель указывает на ослабление спроса на энергоносители. Негативный фактор для цен на нефть.

В среду экономические отчеты США оказались лучше ожиданий, что в моменте позитивно сказалось на ценах нефти. Индекс занятости в США от ADP за октябрь вырос на 42 тыс., превысив ожидания в +30 тыс. Индекс услуг ISM в США за октябрь увеличился на 2,4 п., до 52,4, превысив ожидания в 50,8.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,1%.

В четверг в отчете EIA о запасах природного газа в США было отражено нейтральное значение: +33 bcf (ожидалось +33 bcf).

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 1,6%.

Биткойн торгуется в район $100 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 1,8%.

Эфириум торгуется на уровне $3236. Криптовалюта стабилизировалась после сильной коррекции 4 ноября. Пробой нескольких важных технических границ ухудшил краткосрочную картину, однако о снижении в среднесрочном периоде говорить преждевременно.

Плохой, хороший рынок труда

Согласно исследованию HR-консультантов Challenger, Gray & Christmas, количество увольнений в октябре достигло максимума с 2003 г. Американские работодатели объявили о сокращении 153 074 рабочих мест за прошлый месяц. Это второй по величине месяц в этом году по числу увольнений. При этом данные противоречат благоприятному отчету ADP о найме за октябрь, опубликованному на этой неделе.

В отчете говорится, что в этом году сократили 1,1 млн рабочих мест, что на 44% больше, чем в 2024 г. Согласно этим данным, в марте было зафиксировано огромное количество сокращений в связи с увольнениями по программе DODGE в федеральном правительстве.

Энди Челленджер, директор по управлению рисками компании, заявил, что это был худший старт рынка труда в IV квартале со времен финансового кризиса 2008 г. По его словам, компании, похоже, больше не ждут окончания праздничного сезона, чтобы сократить персонал.

«В течение последнего десятилетия компании воздерживались от объявления о сокращениях в IV квартале, поэтому удивительно видеть их так много в октябре», — сказал Челленджер.

Именно такие данные побуждают некоторых призывать к сокращениям в Федеральном резерве, высвобождают денежную массу и склоняют компании снова нанимать сотрудников. Отсутствие официальных данных от ФРС вынуждает других проявлять осторожность. Глава ФРС Чикаго Гулсби заявил, что хотел бы получить данные от ФРС, прежде чем принимать решение о дальнейших сокращениях.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций