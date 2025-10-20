Срочный рынок. Аналитики сомневаются в Oracle

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам прошлой недели выросли на 1,70% и 2,14% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,40%.

Рынок вырос в пятницу, за исключением индекса Russell 2000. Биткоин упал до $100 000. Это привело к потере $600 млрд с момента обвала неделей ранее, согласно данным CoinGecko.

Золото и серебро отступили от максимумов, а доходность двухлетних гособлигаций США стала самой низкой с 2022 г. Анализ данных, проведенный Bloomberg и Goldman Sachs, показал: еженедельное количество заявок на пособие по безработице снизилось. ФРС по-прежнему закрыта и не публиковала полные данные с 25 сентября.

Акции American Express достигли рекордного максимума после отчета, который превзошел ожидания: почти $3 млрд прибыли за последний квартал, $18,43 млрд выручки и ожидания 10-процентного роста выручки до конца года. На этой неделе отчитаются технологические компании, в том числе Tesla и Netflix.

Все, кто следил за падением Oracle ORCL (-6,93%) в пятницу, задаются вопросом: сможет ли компания получить $225 млрд выручки в 2030 г. и рассчитывать на рост облачной инфраструктуры с $18 млрд в год до колоссальных $166 млрд в год?

Компания представила этот амбициозный прогноз в рамках конференции Oracle AI World на прошлой неделе в Лас-Вегасе. В четверг цифры выглядели впечатляюще. Однако уже в пятницу аналитики начали публиковать прогнозы, согласно которым $225 млрд в год могут оказаться недостижимой целью.

«Кажется, акции могут взять небольшую передышку, пока инвесторы переваривают эти цифры и пытаются обрести уверенность в достижимости долгосрочных показателей», — заявил Риши Джалурия, аналитик RBC Capital Markets, в комментарии CNBC.

Аналитик UBS Карл Кирстед повысил целевую цену акций до $380, но отметил, что в случае медвежьего сценария у компании могут возникнуть трудности с запуском такого масштабного проекта и выходом на прогнозируемую рентабельность в 30–40% и выше.

Тем не менее Oracle заключила немало сделок: с OpenAI на поставку ИИ-чипов на сумму $300 млрд; с группой компаний, включая Meta (*организация признана экстремистской в РФ), о подписании соглашения на $65 млрд в сфере облачной инфраструктуры.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,7%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 2,42%.

Китайское бюро статистики в понедельник опубликовало блок макростатистических данных — во многом они оказались лучше ожиданий. Темпы роста ВВП страны в III квартале составили 4,8% год к году и 1,1% квартал к кварталу. В прошедшем квартале экономика страны немного замедлилась, но не так сильно, как прогнозировали аналитики.

В сентябре существенный рост показала промышленность Китая, +6,5% в годовом выражении вместо ожидаемых 5%. Объем розничных продаж в аналогичном периоде вырос на 3% год к году, уровень безработицы снизился с 5,3% до 5,2%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 вышел на новый исторический максимум и прибавил 3,47%.

В Японии политическая ситуация проясняется. Две главных партии страны, либерально-демократическая и партия обновления Японии, подписали соглашении о создании коалиции. Это значит, с большой долей вероятности Санаэ Такаити станет новым премьер-министром страны.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) отступило от максимумов. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4259 за унцию, +1,4%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $60,8 за баррель, -0,7%.

Давление продавцов уходит на фоне ослабления напряженности в торговле между США и Китаем. Президент Трамп заявил в пятницу, что нынешние тарифы для Китая неустойчивы, и подтвердил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в конце месяца в Южной Корее.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 5,4%.

Газ в США резко подорожал в связи с приближением отопительного сезона. Синоптики прогнозируют скорое приближение холодов, что поддерживает спрос на голубое топливо.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 2,7%.

Биткойн торгуется в район $110 тыс. Биткойн понемногу возвращает утраченные позиции.

Несмотря на зарождающийся оптимизм, риски остаются повышенными. Шатдаун снижает прогнозируемость будущего решения ФРС по ключевой ставке, а последствия недавнего flash-crash пока не ясны.

На стороне покупателей будет играть и позитивная сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,9%.

Эфириум торгуется на уровне $4029.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

