Сотни экспертов выступили за запрет разработки сверхразума

Более 30 тыс. человек, включая несколько сотен экспертов, владельцев крупных IT-компаний и других известных личностей, подписали открытое письмо с просьбой остановить разработку суперинтеллекта.

«Многие ведущие компании в области ИИ ставят перед собой цель создать в ближайшее десятилетие сверхинтеллект, способный значительно превзойти всех людей практически по всем когнитивным задачам», — говорится в тексте сообщения.

Авторы письма опасаются, что искусственный интеллект такого масштаба может лишить человечество свободы, контроля и гражданских прав. А в случае развития негативного сценария — привести к вымиранию.

Среди подписавшихся отмечаются такие знаменитости, как основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, соучредитель Apple Стив Возняк, ученые, которых называют отцами-основателями ИИ — Йошуа Бенджио и Джефф Хинтон, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, британский писатель Стивен Фрай, а также несколько нобелевских лауреатов и многие другие.

БКС Мир инвестиций