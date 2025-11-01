Восточная сказка: фьючерс на акции Саудовской Аравии

Московская биржа в конце октября запустила ряд новых инструментов на иностранные акции. В материале рассмотрим основные параметры и отметим тенденции фьючерса на акции фондового рынка Саудовской Аравии.

Основные характеристики

Основной торговый код — SAUDI. Короткий код — SD.

Базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares MSCI Saudi Arabia ETF от компании BlackRock.

Минимальный лот — одна акция указанного фонда (~$40).

Фонд следует за индексом MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index.

Фьючерс является расчетным. То есть фактической передачи какого-либо актива не будет. Стороны имеют дело с разницей между ценой фьючерса в день покупки и в день продажи.

Периодичность листинга — квартальная. Актуальные контракты: декабрьский текущего года и мартовский следующего года.

Доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования.

Инструмент подходит как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.

Что внутри

В состав индекса MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index входит 131 акция фондового рынка Саудовской Аравии.

Основную долю в индексе занимают представители финансового (~40,6%), сырьевого (~15,1%) и энергетического (~10,5%) секторов.

Совокупная доля 10 компаний с наибольшими весами в индексе составляет почти 58%. В разбивке по компаниям:

Финансовая группа Al Rajhi Banking & Inv — 14,69%.

Нефтегазовая компания Saudi Aramco — 9,93%.

Финансовая группа Saudi National Bank — 7,99%.

Телекоммуникационная компания Saudi Telecom Co — 6,08%.

Горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co — 5,04%.

Нефтехимическая компания Saudi Basic Ind Corp — 3,76%.

Финансовая группа Riyad Bank — 3,04%.

Финансовая группа Alinma Bank — 2,50%.

Генерирующая компания ACWA Power Co — 2,49%.

Финансовая группа Saudi Awwal Bank — 2,45%.

Доходность

За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI Saudi Arabia составила 8,31%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков — 7,99%.

P/E индекса = 18,16.

Форвардный P/E = 15,38.

Мультипликатор P/E отражает дороговизну конкретной бумаги или всего рынка. Показывает, сколько инвесторы готовы платить за каждый условный рубль прибыли компании.

Техническая картина

Акции iShares MSCI Saudi Arabia ETF торгуются в сужающемся коридоре с верхней динамической границей от 2022 г. Нижняя статичная граница очерчена зоной поддержки $35,7–36,6.

Котировки удерживаются выше $40, поддержку оказывают EMA 50 и EMA 200 на недельном графике, проходящие чуть ниже текущих отметок.

В течение последних нескольких недель наблюдаются попытки утвердиться выше долгосрочного нисходящего тренда. Для дальнейшего роста необходимо не только закрепиться выше наклонной, но и пробить сопротивление $41,53.

RSI выше 55 п., однако еще далек от зоны перекупленности. Это оставляет техническое пространство для роста.

В какие еще рынки можно инвестировать

Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.

