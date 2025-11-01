Восточная сказка: фьючерс на акции Саудовской Аравии

Московская биржа в конце октября запустила ряд новых инструментов на иностранные акции. В материале рассмотрим основные параметры и отметим тенденции фьючерса на акции фондового рынка Саудовской Аравии.
Инструмент подходит как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.
В состав индекса MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index входит 131 акция фондового рынка Саудовской Аравии.
Основную долю в индексе занимают представители финансового (~40,6%), сырьевого (~15,1%) и энергетического (~10,5%) секторов.
Совокупная доля 10 компаний с наибольшими весами в индексе составляет почти 58%. В разбивке по компаниям:
За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI Saudi Arabia составила 8,31%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков — 7,99%.
Мультипликатор P/E отражает дороговизну конкретной бумаги или всего рынка. Показывает, сколько инвесторы готовы платить за каждый условный рубль прибыли компании.
Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:
