Российские микрокредитные компании теперь могут выдавать ипотеку

В России начал действовать закон, разрешающий региональным микрокредитным компаниям (МКК) выдавать ипотечные кредиты физическим лицам, пишет ТАСС.

Граждане смогут оформить ипотечный заем в МКК, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ либо единственным учредителем которых является регион. При этом цель кредита не должна быть связана с предпринимательской деятельностью.

Субъекты РФ ограничены участием только в одной такой микрокредитной компании.

Для поддержки новых участников рынка Банк России ввел мораторий на ограничение полной стоимости кредита и предоставил льготный период до 31 марта 2026 г. Также ЦБ оставил за собой право устанавливать дополнительные требования к МКК.

Многодетные семьи смогут использовать выплату в размере 450 тыс. руб. для погашения ипотеки.

