Россияне в III квартале приобрели рекордный объем золота

Жители РФ в III квартале 2025 г. приобрели максимальный объем золота с момента начала сбора данных в 2014 г., пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Так, в отчетном периоде россияне купили 9,5 тонн (т) драгметалла в виде слитков и монет.

Общий спрос на золото в РФ за три месяца составил 19,6 т — максимум с IV квартала прошлого года, следует из статистики WGC. Всего за 2024 г. жители России купили 75,6 т драгоценного металла — в виде ювелирных изделий, монет и слитков. Это максимальный объем с 2013 г.

Общий спрос на золото в мире, включая внебиржевой рынок, за III квартал увеличился на 3% в годовом исчислении, до 1313 т — самого высокого показателя за квартал в статистике организации. Закупки драгметалла центробанками в отчетном периоде увеличились на 28% квартал к кварталу, до 220 т.

БКС Мир инвестиций