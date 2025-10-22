Россия в сентябре увеличила производство золота на 11,6% год к году

Россия в сентябре увеличила производство золота — необработанного, полуобработанного или в виде порошка — на 11,6% год к году, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Росстата.

В месячном выражении эта цифра снизилась на 3,2%, уточняется в тексте.

В общей сложности по итогам 9 месяцев объем производства золота в стране превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,5%.

БКС Мир инвестиций