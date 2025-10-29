Россети поддержали идею реинвестирования дивидендов госкомпаний

Россети одобрили инициативу Минэнерго РФ о направлении дивидендов государственных энергокомпаний на инвестиции, пишет Интерфакс со ссылкой на слова гендиректора компании Андрея Рюмина.
Он подчеркнул, что идея требует проработки вопроса о реализации.
На данный момент Россети не выплачивают дивиденды — полученными средствами финансируется инвестиционная программа.
«С одной стороны, мы понимаем, что у нас нехватка инвестиционного ресурса в силу ограниченности тарифа. С другой стороны, если мы не выплачиваем дивиденды, то у нас не растет капитализация. С точки зрения фондового рынка и нашей публично-правовой формы, все-таки правильно выплачивать дивиденды», — отметил Андрей Рюмин.
О возможности реинвестирования дивидендов в октябре 2025 г. заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, государство как акционер может направлять полученные дивиденды (частично или полностью) на финансирование инвестиционных проектов.
Государство контролирует крупнейшие доли в Россетях и РусГидро. Ранее уже были приняты меры поддержки: в 2023 г. президент поручил проработать отказ от дивидендов Россетей за 2022–2026 гг., а в сентябре 2025 г. одобрены меры поддержки РусГидро, включая реинвестирование дивидендного потока.
