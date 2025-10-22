Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам, так в ведомстве ответили ТАСС на вопрос о недавних сбоях в работе мессенджеров.

Как отмечается, Telegram и WhatsApp — основные сервисы, которые мошенники используют для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

Накануне, пишет ТАСС, сбои в работе иностранных мессенджеров были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее, Астрахани. В среду сбои также продолжаются в нескольких регионах на юге России.

В августе в стране частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили тогда в Роскомнадзоре.

