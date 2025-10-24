РФ начнет строить международную лунную станцию в 2030-х

В 2033 и 2034 гг. Россия планирует провести две космические миссии, которые помогут развернуть на Луне первые элементы Международной научной лунной станции (МНЛС), пишет ТАСС.

Планируется совершить две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов систем, которые нужны для развертывания станции.

Один из элементов будущей МНЛС — электростанция, которая позволит работать размещенному оборудованию и выполнять научные задачи постоянно, в том числе ночью, которая на Луне длится почти 15 земных суток. Это период, «когда все космические аппараты переходят фактически в режим выживания».

Также в 2033–2034 гг. Россия планирует вывести на орбиту Луны космический аппарат «Луна-Ресурс-2» и доставить на МНЛС радиомаяки. Это улучшит навигацию и связь между элементами комплекса. Плюс в том, что срок активного существования аппарата составляет пять лет.

Кроме того, радиомаяки помогут садиться в сложных условиях Южного полюса Луны, где и будет располагаться МНЛС.

