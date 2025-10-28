ПрофитОткрыть счет
Новости

Режим работы БКС Форекс с 1 по 4 ноября 2025

  1. Торги
  2. Пополнение и вывод денег
  3. Открытие торгового счета и заключение рамочного договора
  4. Клиентская поддержка и дилинг

В преддверии ноябрьских праздников рассказываем о режиме работы БКС Форекс.

Торги

1 ноября будут торговаться только рублевые валютные пары: USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.

По остальным инструментам в этот день рынки будут закрыты.

3 и 4 ноября торговля пройдет в обычном режиме.

Пополнение и вывод денег

Распоряжения на вывод денег, поданные с 1 по 4 ноября, будут обработаны 5 ноября.

В остальные дни система будет принимать и обрабатывать только входящие платежи.

Открытие торгового счета и заключение рамочного договора

Заявки на открытие торгового счета и заключение рамочного договора, поданные 3 и 4 ноября, будут обрабатываться 5 ноября.

Клиентская поддержка и дилинг

1, 3 и 4 ноября служба клиентской поддержки будет работать с 9:00 до 19:00 МСК. Дилинг — по расписанию торгов.

