Reuters: Турция наращивает закупки нефти не из России

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Турции начали наращивать закупки нефти не из России в ответ на антироссийские западные санкции, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой нефти с поставкой в декабре у Ирака, Казахстана и других производителей. По расчетам Reuters, это составляет от 77 тыс. до 129 тыс. баррелей нероссийской нефти в сутки. При этом в сентябре и октябре российская нефть марки Urals составляла практически весь объем потребления STAR — около 210 тыс. б/c.

Компания Tupras также расширяет поставки аналогичных по качеству сортов, в том числе иракских, сообщили агентству два источника. По их предположениям, компания, владеющая двумя крупными НПЗ в Турции, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на одном из этих заводов, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу, не попадая под санкции ЕС. В то же время, по их информации, компания продолжит переработку российской нефти на другом НПЗ.

По данным Kpler, в январе – октябре Турция импортировала около 669 тыс. б/c, из которых 317 тыс. б/c, или 47%, пришлось на российскую нефть. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года импорт сырой нефти составил 580 тыс. б/c, и 333 тыс. б/c из них — из России.

Как отмечает РБК, Турция также занимает одно из ведущих мест среди покупателей российской нефти. Так, в 2024 г. страна импортировала рекордный объем российской нефти. Показатель увеличился на 36% в годовом выражении, до 323 тыс. б/c.

БКС Мир инвестиций