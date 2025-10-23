Решение ЦБ приближается: почему сейчас время зафиксировать доход

24 октября состоится заседание Банка России. По прогнозам аналитиков, ключевая ставка с высокой вероятностью останется на уровне 17%, однако до конца года возможен сценарий ее снижения.

Для инвестора и сберегателя это сигнал: текущие ставки по вкладам на пике, а значит, окно возможностей для фиксации дохода постепенно закрывается.

Когда ключевая ставка снижается, вслед за ней постепенно уменьшается доход по депозитам и накопительным счетам. То, что сегодня приносит 15–17% годовых, через месяц-два может давать уже 13–14%.

Сейчас — момент, чтобы разместить средства под максимальные ставки, особенно если вы планируете короткий горизонт (3–6 месяцев) или хотите сохранить ликвидность до конца года.

Варианты вкладов БКС Банка

Рублевые вклады:

«Импульс» и «Профит»:

Ставка: 15% годовых.

Срок: 5 и 6 месяцев соответственно.

Сумма: от 50 тыс. руб.

«Быстрый доход» — ежедневные выплаты процентов:

Ставка: от 12,5% до 14,7% годовых.

Срок: от 3 месяцев до 1 года.

Сумма: от 50 тыс. руб. до 50 млн. руб.

Проценты приходят каждый день — можно реинвестировать или разместить на накопительном счете.

Классические вклады — без пополнения и снятия. Идеальны для тех, кто хочет зафиксировать ставку независимо от динамики ключевой.

Валютные решения: защита капитала и стабильность дохода без комиссий за хранение валюты

Вклад «В евро»:

Ставка: 3% годовых.

Срок: 5 месяцев.

Сумма: от 1 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Ставка: 3% годовых.

Срок: 5 месяцев.

Сумма: от 1 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Вклад «В долларах»:

Ставка: от 1% до 2% годовых.

Срок: 2, 4 и 9 месяцев.

Сумма: от 1 тыс. евро до 500 тыс. евро.

Доход в валюте при защите капитала — узнать подробности.

Почему стоит действовать сейчас?

Ставки на максимумах. Ликвидный актив — гибкость и быстрый доступ к деньгам. Решения в рублях и валюте — возможность зафиксировать доход в разных активах. Простота оформления — вклад открывается онлайн в несколько кликов.

Рынок ждет решения ЦБ, но у клиентов БКС Банка уже есть ответ: зафиксировать доход сейчас, пока ставки работают на вас.

Выберите вклад, подходящий под вашу стратегию, — в рублях или валюте, на любой срок — и оставайтесь на вершине доходности независимо от решения регулятора.

В БКС Банке есть большой выбор вкладов с фиксированной ставкой в рублях и валюте с разными сроками.

Если вы не клиент банка, то, чтобы воспользоваться предложениями, вам необходимо открыть счет.

