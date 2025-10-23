Решение ЦБ приближается: почему сейчас время зафиксировать доход

24 октября состоится заседание Банка России. По прогнозам аналитиков, ключевая ставка с высокой вероятностью останется на уровне 17%, однако до конца года возможен сценарий ее снижения.
Для инвестора и сберегателя это сигнал: текущие ставки по вкладам на пике, а значит, окно возможностей для фиксации дохода постепенно закрывается.
Когда ключевая ставка снижается, вслед за ней постепенно уменьшается доход по депозитам и накопительным счетам. То, что сегодня приносит 15–17% годовых, через месяц-два может давать уже 13–14%.
Сейчас — момент, чтобы разместить средства под максимальные ставки, особенно если вы планируете короткий горизонт (3–6 месяцев) или хотите сохранить ликвидность до конца года.
Рублевые вклады:
«Импульс» и «Профит»:
«Быстрый доход» — ежедневные выплаты процентов:
Проценты приходят каждый день — можно реинвестировать или разместить на накопительном счете.
Классические вклады — без пополнения и снятия. Идеальны для тех, кто хочет зафиксировать ставку независимо от динамики ключевой.
Валютные решения: защита капитала и стабильность дохода без комиссий за хранение валюты
Вклад «В евро»:
Отличный вариант для диверсификации валютного портфеля — подробнее можно ознакомиться здесь.
Вклад «В долларах»:
Доход в валюте при защите капитала — узнать подробности.
Рынок ждет решения ЦБ, но у клиентов БКС Банка уже есть ответ: зафиксировать доход сейчас, пока ставки работают на вас.
Выберите вклад, подходящий под вашу стратегию, — в рублях или валюте, на любой срок — и оставайтесь на вершине доходности независимо от решения регулятора.
В БКС Банке есть большой выбор вкладов с фиксированной ставкой в рублях и валюте с разными сроками. Ознакомиться с ними можно здесь.
Если вы не клиент банка, то, чтобы воспользоваться предложениями, вам необходимо открыть счет.
