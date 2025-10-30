РБК: топ-500 российских компаний заработали в 2024 эквивалент 70% ВВП РФ

По итогам 2024 г. совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 140,2 трлн руб., что эквивалентно 70% российского ВВП, следует из обновленного рейтинга РБК.
Лидером топ-500 стал Газпром — его выручка оценивается в 10,7 трлн руб. (7,63% от общей суммы). Показатель вырос на 25% благодаря ослаблению рубля, индексации внутренних цен на газ и увеличению объема экспорта по «Силе Сибири» и в ЕС, пишет издание. При этом суммарная выручка компаний рейтинга в 2024 г. выросла на 22%.
Нефтегазовая отрасль в целом стала лидером рейтинга, отмечет РБК. В топ-500 включены 50 игроков этого сектора, их совокупная выручка за прошедший год составила 37,7 трлн руб. (26,9% от совокупных доходов всех участников рейтинга). Общая прибыль достигла 4,59 трлн руб., из которых почти половина пришлась на Газпром и Роснефть, следует из публикации.
В топ-10 рейтинга вошли:
Список топ-500 компаний можно посмотреть по ссылке, методологию подсчета — в публикации.
БКС Мир инвестиций
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать