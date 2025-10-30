РБК: топ-500 российских компаний заработали в 2024 эквивалент 70% ВВП РФ

По итогам 2024 г. совокупная выручка 500 крупнейших компаний России составила 140,2 трлн руб., что эквивалентно 70% российского ВВП, следует из обновленного рейтинга РБК.

Лидером топ-500 стал Газпром — его выручка оценивается в 10,7 трлн руб. (7,63% от общей суммы). Показатель вырос на 25% благодаря ослаблению рубля, индексации внутренних цен на газ и увеличению объема экспорта по «Силе Сибири» и в ЕС, пишет издание. При этом суммарная выручка компаний рейтинга в 2024 г. выросла на 22%.

Нефтегазовая отрасль в целом стала лидером рейтинга, отмечет РБК. В топ-500 включены 50 игроков этого сектора, их совокупная выручка за прошедший год составила 37,7 трлн руб. (26,9% от совокупных доходов всех участников рейтинга). Общая прибыль достигла 4,59 трлн руб., из которых почти половина пришлась на Газпром и Роснефть, следует из публикации.

В топ-10 рейтинга вошли:

Газпром: выручка — 10,7 трлн руб. (+25%), прибыль — 1,2 трлн руб. Роснефть: 10,13 трлн руб. (+11%), 1,08 трлн руб. (-14%) Сбербанк: 9,4 трлн руб. (+53%), 1,6 трлн руб. (+5%) ЛУКОЙЛ: 6,7 трлн руб. (+5%), 848,5 млрд руб. (-27%) ВТБ: 4,7 трлн руб. (+60%), 535,3 млрд руб. (+27%) ИКС 5: 3,9 трлн руб. (+24%), 103,3 млрд руб. (+32%) РЖД: 3,3 трлн руб. (+9%), 44,5 млрд руб. (-73%) Росатом: 3,08 трлн руб. (+20%) Магнит: 3,04 трлн руб. (+20%), 44,1 млрд руб. (-25%) Газпромбанк: 2,4 трлн руб. (+70%), 191,9 млрд руб. (+6%).

Список топ-500 компаний можно посмотреть по ссылке, методологию подсчета — в публикации.

