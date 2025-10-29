РБК: Газпромбанк станет совладельцем медицинского холдинга Медскан

Газпромбанк станет акционером сети клиник Медскан, пишет РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с условиями сделки. Речь идет о приобретении 10-процентной доли.

По словам собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в ближайшее время. Ранее о вероятном вхождении Газпромбанка в капитал материнской компании медицинского холдинга писал Forbes, однако сами стороны от комментариев воздержались.

Сделка, по словам экспертов, опрошенных РБК, обеспечит Газпромбанку контроль над стоимостью собственных программ дополнительного медицинского страхования (ДМС). Также банк сможет «упаковать» медуслуги в связке с зарплатной картой, кредитными продуктами и подпиской на сервисы.

Как уточняет РБК, в сентябре акционеры Медскана разрешили провести по закрытой подписке размещение 17,27 млн привилегированных акций типа А для Газпромбанка и его дочерней компании — Строй-профит. Также своим решением акционеры одобрили выпуск 200 млн обычных акций.

В июне основатель группы Медскан Евгений Туголуков рассказал РБК о планах выйти на IPO, партнером которого холдинг рассматривал Сбер. Однако банк вышел из структур группы незадолго до анонсируемой сделки. Само размещение бумаг произойдет не раньше 2026 г., уточнял Илья Ребров, замгендиректора Росатома, которому принадлежит 50% Медскана.

БКС Мир инвестиций