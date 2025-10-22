ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Производство СПГ в России в сентябре выросло на 1,1% год к году

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в сентябре 2025 г. составило 2,8 млн т, что на 1,1% выше, чем годом ранее, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Росстата.

С начала года эта цифра достигла отметки в 23,6 млн т, что на 5,2% меньше прошлогоднего уровня.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы «Сахалинской энергии», «Ямал СПГ», «Криогаз-Высоцк» и «Газпром СПГ Портовая», уточняет агентство.

