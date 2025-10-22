Производство компьютеров и электроники в сентябре выросло на 18,4% год к году

В России производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 18,4% в сентябре в годовом выражении, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Росстата.

В месячном выражении показатель вырос на 11,8%. В период с января по сентябрь производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 14,4% год к году (г/г).

При этом выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей в сентябре снизился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в месячном выражении вырос на 14,1%. В январе – сентябре этот показатель уменьшился на 19,3% г/г.

В денежном выражении объем производства компьютеров, их частей и принадлежностей в сентябре составил 17,5 млрд руб., а в первые девять месяцев года — 129 млрд руб.

Производители полупроводниковых приборов и их частей нарастили выпуск этой продукции в сентябре в 2,6 раза в годовом выражении. А по сравнению с августом 2025 г. эта цифра сократилась на 0,9%. По итогам 9 месяцев выпуск полупроводников и их частей возрос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В натуральном выражении объем производства полупроводников в сентябре составил 8,6 млн штук, в период с января по сентябрь — 58 млн штук.

