Пройти «долину смерти»: в РФ более 60% стартапов остаются на рынке

Около 61% технологических компаний в РФ остаются на рынке после первых трех лет работы — это усредненный горизонт так называемой «долины смерти», начального периода развития бизнеса, когда проект уже запущен, но стабильных результатов не приносит, а стартовые инвестиции заканчиваются. К таким выводам пришли аналитики фонда «Московский инновационный кластер».

Период «долины смерти», пишут авторы исследования, может растягиваться от нескольких месяцев до шести лет. Считается, что 90% стартапов закрываются уже в первый год. Однако эта цифра основана на исследованиях 2010-х гг., которые учитывали в основном интернет-проекты, как закрытые, так и те, что перестали расти или не достигли окупаемости. Последние данные говорят, что в мире в первые годы существования закрывается 40–60% бизнес-проектов.

Чаще всего, отмечается в тексте, недостаточное финансирование считается главной причиной ликвидации бизнеса, однако больше стартапов «умирает» из-за отсутствия спроса (29% случаев и 42% соответственно). В числе причин также:

слабая команда (23%)

проигрыш в конкурентной борьбе (19%)

просчеты в ценообразовании (18%)

недоработки самого продукта (17%)

неэффективный маркетинг и отсутствие обратной связи с клиентами (по 14%)

несвоевременный запуск продукта (10%).

В России порядка 61% компаний остаются на рынке после первых трех лет работы: это больше, чем в среднем по миру. При этом бизнес, созданный во время и после пандемии, оказался устойчивее, отмечают авторы исследования. Он изначально строился в условиях неопределенности, быстрее переходил на цифровые каналы и искал растущие ниши. Среди «доковидных» стартапов больше закрытий из-за разрывов цепочек поставок, дефицита комплектующих и падения спроса.

В целом с кризисом первых лет сталкиваются 80% российских бизнес-новичков. 41% — на этапе первых продаж, 34% — при тестировании первых версий продукта.

На этом этапе стартапы принимают антикризисные меры: привлечение финансирования (64%), улучшение или доработка продукта (60%), поиск новых клиентов и рынков (57%), партнерства и коллаборации (55%), пересмотр бизнес-модели (52%).

При этом успешно пройти «долину смерти» удается компаниям, которые действуют комплексно. Главными помощниками в сохранении и стабилизации бизнеса становятся ключевые клиенты и партнеры, институты развития, инкубаторы и акселераторы, бизнес-ангелы.

Так, отмечается в тексте, за внешней поддержкой для преодоления кризиса в РФ обращаются 88% опрошенных стартапов. Половина из них — при первых же трудностях. Еще 36% — не справившись с кризисом собственными силами. А 11% пришлось настойчиво рекомендовать пойти на такой шаг.

БКС Мир инвестиций