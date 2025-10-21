Продление сроков участия в выкупе акций Solidcore Resources (предложение от ООО «Джи Ай Солюшенс»)

Компания ООО «Джи Ай Солюшенс» объявила о продлении сроков участия в выкупе акций Solidcore Resources plc (ISIN JE00B6T5S470) на Мосбирже.
Детали
Чтобы поучаствовать, нужно позвонить трейдерам по телефонам:
• бесплатная линия по России 8 800 100 55 02 • для звонков из-за границы +7 495 785 3995.
Что сказать трейдерам на звонке:
В какие сроки звонить:
• период приема заявок — 10:00–19:00 МСК с 21 по 23 октября 2025 г. • расчеты планируются 24 октября 2025 г. (то есть это дата, когда будут списаны акции и зачислены деньги).
При выставлении заявок необходимо озвучивать точную цену. Заявки с иными ценами не будут акцептованы.
Если вы не хотите участвовать в выкупе, то можете принять участие в окончательном предложении по обмену акций Solidcore Resources, ISIN JE00B6T5S470. Обмен можно произвести в соотношении 1 к 1 через уполномоченных брокеров. Подробности — по ссылке.
