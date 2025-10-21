ПрофитОткрыть счет
Продление сроков участия в выкупе акций Solidcore Resources (предложение от ООО «Джи Ай Солюшенс»)

Компания ООО «Джи Ай Солюшенс» объявила о продлении сроков участия в выкупе акций Solidcore Resources plc (ISIN JE00B6T5S470) на Мосбирже.

Детали

  • Принять участие могут владельцы акций (квалифицированные, неквалифицированные, ИИС) с местом хранения — НРД.
  • Цена выкупа одной акции составит наименьшее из двух значений: - цена закрытия (Previous closing price) на иностранной бирже Astana International Exchange (AIX) дня, предшествующего дню направления оферты, в рублях по курсу Банка России на дату направления оферты - $3,85 в рублях по курсу Банка России на дату направления оферты.

Чтобы поучаствовать, нужно позвонить трейдерам по телефонам:

• бесплатная линия по России 8 800 100 55 02 • для звонков из-за границы +7 495 785 3995.

Что сказать трейдерам на звонке:

  • ФИО и номер счета.
  • Подаю заявку на выкуп акций Solidcore Resources plc, ISIN JE00B6T5S470.
  • Количество акций.
  • Цена покупки (точная цена выкупа опубликована на сайте инициатора выкупа ООО «Джи Ай Солюшенс»).
  • Место совершения сделки — Мосбиржа.
  • Код расчетов T0.
  • Партнер ООО «Джи Ай Солюшенс» (идентификатор MC0540800000).

В какие сроки звонить:

• период приема заявок — 10:00–19:00 МСК с 21 по 23 октября 2025 г. • расчеты планируются 24 октября 2025 г. (то есть это дата, когда будут списаны акции и зачислены деньги).

При выставлении заявок необходимо озвучивать точную цену. Заявки с иными ценами не будут акцептованы.

Если вы не хотите участвовать в выкупе, то можете принять участие в окончательном предложении по обмену акций Solidcore Resources, ISIN JE00B6T5S470. Обмен можно произвести в соотношении 1 к 1 через уполномоченных брокеров. Подробности — по ссылке.

Российский рынокНовости