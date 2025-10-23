Продается подъезд: в РФ можно купить жилье площадью 1,6 тысячи квадратных метров
Самое большое жилье, которое продается в России, имеет площадь более 1,6 тыс. кв. м, пишет ТАСС.
На самом деле, уточняет издание, на продажу выставлен целый подъезд в одном из жилых комплексов в районе Раменки в Москве. Его можно поделить на восемь объектов с террасами, балконами и патио, десять машиномест и девять келлеров — специальных помещений для хранения различных вещей.
Стоимость такого жилья — 2,8 млрд руб.
«Как правило, это сделки, не предполагающие, что покупатель будет в этом объекте жить, а сделки, ориентированные на иной характер использования (перепродажу после деления на более мелкие блоки, реконструкцию под нежилой объект)», — объяснил собеседник агентства.
