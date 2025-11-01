Прирост запасов платиноидов в РФ превысил 46 тонн в 2025

Прирост запасов платиноидов в России в 2025 г. составил 46,131 т, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минприроды.

За последние два года в РФ в геологоразведку платиноидов инвестировано 4,62 млрд руб. В 2025 г. компании планируют вложить еще 3,02 млрд руб.

В Минприроды также подчеркнули, что мировые запасы платиноидов составляют 66,6 тыс. т. Почти четверть из них (15,76 тыс. т) приходится на Россию, по этому показателю страна уступает только ЮАР.

«Второе место России занимает и по запасам самых распространенных платиновых металлов: платины и палладия», — напомнили в министерстве.

В стране действует 168 лицензий на геологическое изучение с целью поисков и оценки, разведку и добычу платиноидов, пишет издание. В разработку вовлечено 15 месторождений, крупнейший центр добычи — Норильский район Красноярского края, где добывают свыше 99% платиноидов страны. Остальная добыча распределена между Мурманской и Свердловской областями, Хабаровским краем и Республикой Саха (Якутия).

По сообщениям Минприроды, до 2029 г. в Амурской области планируется ввести в эксплуатацию ГОК на никелево-медно-сульфидном месторождении Кун-Манье. А в Мурманской области до конца 2033 г. начнется добыча на месторождении Федорова тундра.

