«Премия» за удаленку: разница в оплате работы из дома и офиса достигает 25–35%

В России дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, чем те, кто работает из офиса, пишут Известия со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ.

«Премия» за удаленку доходит до 25–35%. При этом для мужчин она оказывается примерно в полтора раза больше, чем для женщин.

В целом, отмечается в тексте, повышение заработка при выборе удаленки наблюдается в первую очередь для высококвалифицированных специалистов в сфере IT, маркетинга, финансов, консалтинга HR, дизайна и продаж. Этим может объясняться разница в зарплатах.

Кроме того, дистанционный формат открывает работодателю доступ к более широкому пулу кандидатов — за талантливые кадры компания готова платить независимо от геолокации. Удаленка также экономит расходы на предоставление и оборудование рабочего места. Еще один фактор — повышение продуктивности и результативности.

«Сотрудники не тратят время на дорогу, не стоят в пробках, не отвлекаются в офисе на перекуры. В связи с этим они могут работать более эффективно. Это влияет на конкретные измеримые результаты. Высокая продуктивность вознаграждается дополнительными выплатами (например, бонусами)», — поясняет один из экспертов.

При этом сами «удаленщики» могут повышать совокупный доход за счет высвободившегося времени и совмещения проектов, дополнительной подработки.

В целом, эксперты считают, что дистанционная занятость перешла из разряда временной меры в категорию преимущества.

