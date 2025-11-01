Правительство выделит 34,6 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для аграриев

На субсидирование льготных кредитов для российских сельхозтоваропроизводителей в 2025 г. будет дополнительно выделено более 34,6 млрд руб., сообщается на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда позволят сохранить льготную программу кредитования по займам, предоставленным российским аграриям на производство и переработку сельхозпродукции, отмечается в тексте. Таким образом будет просубсидировано не менее 39 тыс. ранее выданных кредитов.

Программа была запущена в 2017 г. Сельхозпроизводители могут взять по льготной ставке краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит. С учетом дополнительных средств объем субсидирования льготных займов для аграриев в 2025 г. составит более 187,7 млрд руб.

БКС Мир инвестиций