Поставки трубопроводного газа из РФ в Турцию выросли на 18% за восемь месяцев 2025

В январе – августе 2025 г. поставки трубопроводного газа из России в Турцию увеличились на 18% год к году (г/г) и составили 14,6 млрд куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Так, в августе страна импортировала газ из РФ по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» в суммарном объеме 1,84 млрд куб. м.

Поясняется, что если учитывать рост прокачки российского газа по трубе на 18%, а также отгрузки сжиженного природного газа (СПГ), которые в 2025 г. не осуществлялись, то рост общих поставок газа из России в Турцию с января по август составляет 15%.

В 2024 г. РФ увеличила трубопроводные поставки в страну на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. При этом совокупные поставки газа в Турцию с учетом СПГ составили 21,5 млрд куб. м.

БКС Мир инвестиций