Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в 2,2 раза

Ставка пошлины на экспорт российской пшеницы с 7 ноября составит 76 руб. за тонну, неделей ранее эта цифра была на уровне 167,7 руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Таким образом, она снизится в 2,2 раза. При этом ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся нулевыми. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226,5 за тонну на пшеницу, $194,7 — на ячмень, $210,2 — на кукурузу.

Новые ставки будут действовать с 7 по 11 ноября включительно.

БКС Мир инвестиций