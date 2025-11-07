Пошлина на экспорт пшеницы из РФ увеличится в 2,4 раза с 12 ноября

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 12 ноября составит 185,5 руб. за тонну, неделей назад эта цифра была на уровне 76 руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Таким образом, она увеличится в 2,4 раза. Ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся нулевыми.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226,6 за тонну на пшеницу, $200,3 — на ячмень, $212,1 — на кукурузу.

Новые ставки будут действовать с 12 по 18 ноября включительно.

БКС Мир инвестиций