Ожидаемые события на 7 ноября 2025

Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев опубликуют:
Диасофт — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 28 октября по 5 ноября.
6–7 ноября в Бразилии пройдет Климатический саммит в рамках мероприятий Конференции ООН по изменению климата.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
10:00 МСК - Германия - Торговый баланс, млрд евро - сентябрь. Прогноз: 16,7. Предыдущее значение: 17,2.
18:00 МСК - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - октябрь. Прогноз: 53. Предыдущее значение: 53,6.
21:00 МСК - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes.
Акции ЛУКОЙЛа упали на 4% на фоне срыва сделки по зарубежным активам — РБК
Как бизнес оценивает смягчение норм налогового законопроекта — Ведомости
Нефтегазовые доходы освоили базу — Коммерсантъ
В РФ начнут масштабное обновление портов — Известия
Трамп видит прогресс в украинском урегулировании — Интерфакс
