Николай Филиппов
Российский рынок

Ожидаемые события на 7 ноября 2025

Ключевые моменты
  • Отчеты ФосАгро, ТГК-1
  • Заседание совета директоров Диасофта по вопросу дивидендов
  • Недельная инфляция в РФ
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев опубликуют:

  • ФосАгро
  • ТГК-1.

Диасофт — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 28 октября по 5 ноября.

В мире

6–7 ноября в Бразилии пройдет Климатический саммит в рамках мероприятий Конференции ООН по изменению климата.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

10:00 МСК - Германия - Торговый баланс, млрд евро - сентябрь. Прогноз: 16,7. Предыдущее значение: 17,2.

18:00 МСК - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - октябрь. Прогноз: 53. Предыдущее значение: 53,6.

21:00 МСК - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes.

О чем пишут СМИ

Акции ЛУКОЙЛа упали на 4% на фоне срыва сделки по зарубежным активам — РБК

Как бизнес оценивает смягчение норм налогового законопроекта — Ведомости

Нефтегазовые доходы освоили базу — Коммерсантъ

В РФ начнут масштабное обновление портов — Известия

Трамп видит прогресс в украинском урегулировании — Интерфакс

