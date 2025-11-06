ПрофитОткрыть счет
Николай Филиппов
Российский рынок

Ожидаемые события на 6 ноября 2025

Ключевые моменты
  • Заседание совета директоров РУСАЛа, НКХП
  • Отчет ЭЛ5-Энерго по РСБУ
  • Банк России опубликует комментарий к среднесрочному прогнозу и резюме обсуждения ключевой ставки
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

РУСАЛ — заседание совета директоров. В повестке рекомендации ВОСА. Ранее СУАЛ просил созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

НКХП — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Диасофт — заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения положения о дивидендной политике в новой редакции.

ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г.

Банк России опубликует комментарий к среднесрочному прогнозу и резюме обсуждения ключевой ставки.

Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.

09:00 МСК - Индекс деловой активности в сфере услуг - октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 47.

В мире

6–7 ноября в Бразилии пройдет Климатический саммит в рамках мероприятий Конференции ООН по изменению климата.

12:00 МСК - еврозона - Розничные продажи, м/м - сентябрь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,1%.

15:00 МСК - Великобритания - Ключевая ставка Банка Англии - октябрь. Прогноз: 4%. Предыдущее значение: 4%.

15:30 МСК - Великобритания - Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью.

О чем пишут СМИ

Власти прорабатывают субсидии при выходе на биржу для приоритетных отраслей — Ведомости

Объем размещения корпоративных облигаций по итогам октября снизился на 22% — Коммерсантъ

Bloomberg узнал о сделке Apple и Google по ИИ для Siri на $1 млрд в год — РБК

Ощутимая розница: магазинам хотят запретить наценки выше 15% — Известия

Окно закрывается: как Китай строит транспортные коридоры в обход России — Forbes

