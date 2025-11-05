ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Ожидаемые события на 5 ноября 2025

Ключевые моменты
  • Заседание совета директоров по вопросу дивидендов проведут Полюс, Акрон
  • Банк России опубликует новостной индекс деловой активности
  • Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности введенных Трампом пошлин в отношении других стран
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

Заседание совета директоров по вопросу дивидендов проведут:

  • Полюс
  • Акрон

ЭсЭфАй — финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

ДОМ.РФ — менеджмент проведет прямой эфир по результатам за 9 месяцев 2025 г. Компания может выйти на IPO в ноябре.

Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.

В мире

США — Верховный суд рассмотрит вопрос о законности введенных Трампом пошлин в отношении других стран.

13:00 МСК — еврозона — Индекс деловой активности в сфере услуг — октябрь. Прогноз: 52,6. Предыдущее значение: 51,3.

16:45 МСК — США — Индекс деловой активности в сфере услуг Markit — октябрь. Прогноз: 55,2. Предыдущее значение: 54,2.

17:00 МСК — США — Индекс деловой активности в сфере услуг ISM — октябрь. Прогноз: 50,7. Предыдущее значение: 50.

18:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю. Прогноз: -2,5. Предыдущее значение: -6,86.

О чем пишут СМИ

Бизнес направил в Минфин предложения по поправкам в закон о приватизации — Ведомости

Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США — ПРАЙМ

Быстрорастущие FMCG-сети выручили в первом полугодии 525 млрд руб. — Коммерсантъ

Бизнес потратил рекордные 36% доходов на кредиты — Известия

РЖД стали компанией с наибольшим приростом инвестиций — Forbes

