Ожидаемые события на 5 ноября 2025

Заседание совета директоров по вопросу дивидендов проведут:
ЭсЭфАй — финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
ДОМ.РФ — менеджмент проведет прямой эфир по результатам за 9 месяцев 2025 г. Компания может выйти на IPO в ноябре.
Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.
США — Верховный суд рассмотрит вопрос о законности введенных Трампом пошлин в отношении других стран.
13:00 МСК — еврозона — Индекс деловой активности в сфере услуг — октябрь. Прогноз: 52,6. Предыдущее значение: 51,3.
16:45 МСК — США — Индекс деловой активности в сфере услуг Markit — октябрь. Прогноз: 55,2. Предыдущее значение: 54,2.
17:00 МСК — США — Индекс деловой активности в сфере услуг ISM — октябрь. Прогноз: 50,7. Предыдущее значение: 50.
18:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю. Прогноз: -2,5. Предыдущее значение: -6,86.
Бизнес направил в Минфин предложения по поправкам в закон о приватизации — Ведомости
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США — ПРАЙМ
Быстрорастущие FMCG-сети выручили в первом полугодии 525 млрд руб. — Коммерсантъ
Бизнес потратил рекордные 36% доходов на кредиты — Известия
РЖД стали компанией с наибольшим приростом инвестиций — Forbes
