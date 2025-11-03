Ожидаемые события на 3 ноября 2025

В России

Торги на Мосбирже 3 ноября проводятся на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

СПБ Биржа в период праздников 3–4 ноября будет проводить торги российскими ценными бумагами и расчетными фьючерсами. Различается время начала торгов: 3 ноября — с 7:00 МСК, 4 ноября — с 10:00 МСК. Время окончания торгов — 23:50 МСК. По сделкам, заключенным 3 ноября, расчеты будут проведены 5 ноября, по сделкам 4 ноября — расчеты 6 ноября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3–4 ноября посетит Китай, где встретится с руководством этой страны.

ОГК-2 — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 г. Акционерам, попавшим в реестр, будет выплачено по 0,0598167018 руб. на акцию.

В мире

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры).

4:45 МСК —КНР — Индекс деловой активности в производственном секторе в октябре. Факт: 50,6 п. Прогноз: 50,7 п. Предыдущее значение: 51,2 п.

11:55 МСК — Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе в октябре. Прогноз: 49,6 п. Предыдущее значение: 49,6 п.

18:00 МСК — США — Индекс деловой активности в производственном секторе в октябре (ISM Manufacturing). Прогноз: 49,4 п. Предыдущее значение: 49,1 п.

Как ожидается, BioNTech, ON Semiconductor, Palantir Technologies, Ryanair опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.

О чем пишут СМИ

Президент США исключил отправку ракет Tomahawk на Украину — РБК

Турция нарастила закупки нефти не из России из-за санкций — Коммерсантъ

Euroclear начал размораживать активы инвесторов без лицензии OFAC — РБК Инвестиции

Бизнес заявил о всплеске неплатежей контрагентов в III квартале — Ведомости

Что изменится в сфере личных финансов для россиян с 1 ноября 2025 года — РБК

Цена на медь в 2026 году может подскочить почти на четверть — Ведомости

Министр финансов США заявил о рецессии в отдельных секторах экономики — Ведомости

Правительство РФ до конца 2025 г. ввело запрет на вывоз технической серы — Интерфакс

Товарный вид: в США усиливается раскол в отношении торговой политики Трампа — Известия

