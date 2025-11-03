ОГК-2: 3 ноября — последний день с дивидендами

Сегодня, 3 ноября, последний день для получения дивидендов в акциях ОГК-2. В среду, 5 ноября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Размер дивиденда на одну акцию: 0,0598167018 руб.
Текущая дивидендная доходность: 14,5%.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумагами ОГК-2 с дивидендами — 3 ноября, а 5 ноября акции компании будут торговаться уже без дивидендов.
