ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Анастасия Попова
Российский рынок

ОГК-2: 3 ноября — последний день с дивидендами


Сегодня, 3 ноября, последний день для получения дивидендов в акциях ОГК-2. В среду, 5 ноября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

Размер дивиденда на одну акцию: 0,0598167018 руб. Текущая дивидендная доходность: 14,5%.

Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумагами ОГК-2 с дивидендами — 3 ноября, а 5 ноября акции компании будут торговаться уже без дивидендов.

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать