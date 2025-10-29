Оборот российских разработчиков ПО вырос на 45,8% в сентябре

Оборот компаний, которые занимаются в России разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в сентябре вырос на 45,8% в годовом выражении, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Росстата.

По сравнению с августом текущего года этот показатель увеличился на 37%.

При этом в абсолютном выражении оборот данных компаний в сентябре составил 716,9 млрд руб., а в первые 9 месяцев года — вырос на 42,3% по сравнению с тем же периодом 2024 г.

Также, по данным Росстата, оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в сентябре вырос на 4,6% по сравнению сентябрем 2024 г., а по сравнению с августом 2025 г. — на 40,1%.

В денежном выражении оборот этих компаний в прошлом месяце составил 190,3 млрд руб., а в период с января по сентябрь он снизился на 6,5% год к году.

БКС Мир инвестиций