Обмен данными через Open API станет обязательным позже, чем планировалось

Обмен данными через Open API станет обязательным для российского финансового рынка позже 2026 г. — срока, который ранее установил ЦБ, пишет Frank Media со ссылкой на сообщение РБК.

Речь идет о технологии обмена данными между информационными системами компаний по единым стандартам, которая позволит создавать сервисы «одного окна»: например, в одном приложении клиент сможет видеть данные о своих счетах в разных банках.

Как пояснили в ЦБ, новые сроки будут определены после принятия соответствующего федерального закона, работа над которым пока идет.

В настоящий момент пилотные интеграции запустили несколько крупнейших российских банков: Сбер с Т-Банком, Газпромбанком и Совкомбанком, Т-Банк с ВТБ, Альфа-Банком и Сбером, ВТБ с Альфа-Банком.

«Крупные кредитные организации не особенно заинтересованы в открытии своих интерфейсов всем желающим. Сегодня они делают это выборочно, устанавливая партнерства», — рассказал эксперт.

До конца 2025 г. регулятор намерен опубликовать проекты стандартов с едиными правилами информационного обмена, отмечается в сообщении.

БКС Мир инвестиций