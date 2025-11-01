Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 23,1% год к году

Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за октябрь 2025 г.
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце достиг 172,6 трлн руб., увеличившись на 23,1% год к году (140,2 трлн руб. — в октябре 2024 г.).
Рынок акций
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в сентябре составил 3 трлн руб., среднедневной объем торгов — 103,5 млрд руб.
Рынок облигаций
Объем торгов облигациями достиг 3,6 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов составил 156,4 млрд руб.
Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций был на уровне 2 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 297 млрд руб.
Срочный рынок
Объем торгов составил 17,6 трлн руб. (среднедневной объем — 607,2 млрд руб.).
Денежный рынок
Объем торгов — 132,4 трлн руб., среднедневной объем операций — 5,8 трлн руб.
В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 63,1 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия — 53,3 трлн руб.
