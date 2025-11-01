ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Российский рынок

Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 23,1% год к году

Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за октябрь 2025 г.

Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце достиг 172,6 трлн руб., увеличившись на 23,1% год к году (140,2 трлн руб. — в октябре 2024 г.).

Рынок акций

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в сентябре составил 3 трлн руб., среднедневной объем торгов — 103,5 млрд руб.

Рынок облигаций

Объем торгов облигациями достиг 3,6 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов составил 156,4 млрд руб.

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций был на уровне 2 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 297 млрд руб.

Срочный рынок

Объем торгов составил 17,6 трлн руб. (среднедневной объем — 607,2 млрд руб.).

Денежный рынок

Объем торгов — 132,4 трлн руб., среднедневной объем операций — 5,8 трлн руб.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 63,1 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия — 53,3 трлн руб.

БКС Мир инвестиций

Фонд «БКС Российские облигации»

Низкий риск — уверенный рост

акции Московской биржиНовостиотчет Московской биржиВажноеРоссийский рынок