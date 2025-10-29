Nvidia достигла рекордной в мире капитализации в $5 трлн

Акции Nvidia на бирже NASDAQ в среду, 29 октября, по состоянию на 18:22 МСК, выросли на 3,92%, до $208,91, капитализация компании достигла $5,01 трлн. Таким образом, она стала первой корпорацией в мире, преодолевшей отметку в $5 трлн, обратил внимание Коммерсантъ.

В последние несколько лет акции Nvidia показывают активный рост в связи с высоким спросом на ее чипы для искусственного интеллекта. В последние недели росту бумаг способствовала целая серия крупных сделок, объявленных компанией.

В частности, Nvidia намерена инвестировать $1 млрд в Nokia, $100 млрд — в OpenAI и $5 млрд — в Intel.

БКС Мир инвестиций