Ангелина Степанова
Новые санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Эфир на БКС Мир инвестиций


США вводят санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа. Бумаги Роснефти после новостей упали на 6%, а ЛУКОЙЛа — на 8%.

Сегодня, 23 октября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

  • как новые санкции повлияют на компании
  • что делать с их акциями.

Разбираемся вместе со старшим аналитиком по нефтегазовому сектору БКС Кириллом Бахтиным и руководителем департамента автоследования БКС Всеволодом Зубовым.

Начало в 18:00 МСК.

