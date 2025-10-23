Новые санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Эфир на БКС Мир инвестиций

США вводят санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа. Бумаги Роснефти после новостей упали на 6%, а ЛУКОЙЛа — на 8%.

Сегодня, 23 октября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

как новые санкции повлияют на компании

что делать с их акциями.

Разбираемся вместе со старшим аналитиком по нефтегазовому сектору БКС Кириллом Бахтиным и руководителем департамента автоследования БКС Всеволодом Зубовым.

Начало в 18:00 МСК.

