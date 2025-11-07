Нидерланды откажутся от контроля над Nexperia, если КНР возобновит поставки чипов

Нидерланды готовы отказаться от контроля над Nexperia, если Китай снова разрешит экспорт своих критически важных чипов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее правительство Нидерландов взяло под контроль производителя чипов Nexperia — базирующуюся в стране дочернюю компанию китайской Wingtech, — увидев в действиях организации угрозу экономической безопасности для страны, а также для Европы в целом. После этого решения Китай ограничил экспорт продукции Nexperia.

Если поставки возобновятся и будут подтверждены в ближайшие дни, Нидерланды готовы отозвать свои полномочия уже на следующей неделе. Также необходимо будет решить финансовые вопросы между Nexperia и ее китайскими подразделениями, уточнили источники.

«Учитывая конструктивный характер наших переговоров с китайскими властями, Нидерланды рассчитывают, что поставки чипов из Китая в Европу и остальной мир дойдут до клиентов Nexperia в ближайшие дни», — заявил министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс.

